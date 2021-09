Luca Guidara un anno dopo ce l’ha fatta anche se Marco Bianchi non è più con lui

(Di domenica 19 settembre 2021), il coach dell’ordine, è sempre più in forma. A unda quel terribile giorno è riuscito in tutto ciò in cui tanti non credevano.riesce a fare tutto,un tuffo,se gli avevano detto che forse non avrebbe più camminato. Quanta forza ci ha messo nella sua battaglia,se in amore ha persoma solo loro due conoscono la verità sulla fine di una storia che per entrambi è stata molto importante. “Unfa mi è stato detto che difficilmente avrei ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Luca Guidara

Ultime Notizie Flash

...Bressan Annamaria Brino Cristina Busnelli Jessica Da Ros Michela Dalla Cia Yuri Dario Mauro Luigi Deidda Concetta Antonella Conny Fornelli Roberta Granziera Massimo Gucci MariaMario...Bianchi ha prima ritrovato l'amore con l'influencer, storia purtroppo finita, come lui stesso ha dichiarato in un post su instagram. In seguito poi ha intrapreso una relazione con un ...Luca Guidara, il coach dell’ordine, è sempre più in forma. A un anno da quel terribile giorno è riuscito in tutto ciò in cui tanti non credevano. Luca Guidara riesce a fare tutto, anche un tuffo, anch ...L’avvio del mese di settembre porta con sé delle grandissime novità anche per Marco Bianchi che sbanca sul web con un grande annuncio.