Ligue 1 2021 2022 | Psg a punteggio pieno | 2-1 al Lione | decisivo Icardi al 94?

(Di domenica 19 settembre 2021) Il Paris Saint Germain prosegue la sua marcia ain testa alladopo le prime sei giornate. Al Parco dei Principi il Psg ha battuto per 2-1 in rimonta il, al termine di una partita davvero tiratissima fino all’ultimo secondo. Con questo successo gli uomini di Pochettino salgono a quota 18, con il vantaggio di 5 punti sul Marsiglia che però ha una partita in meno. C’è però il caso-Messi: l’argentino, sostituito al 76?, non ha apprezzato la decisione di Pochettino con i due che non si sono salutati. PSG-2-1, HIGHLIGHTS E GOL ...