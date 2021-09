Lavoro: Letta, 'smart working vada in parallelo con cablatura Paese' (Di domenica 19 settembre 2021) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Lo smart working funziona se si riesce a cablare l'italia. Lo smart working deve andare in parallelo con la diffusione della cablatura, altrimenti grava sulle disuguaglianze esistenti, a partire da quelle geografiche. Per me questo è un punto fondamentale". Così Enrico Letta, ospite di Skytg24. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Lofunziona se si riesce a cablare l'italia. Lodeve andare incon la diffusione della, altrimenti grava sulle disuguaglianze esistenti, a partire da quelle geografiche. Per me questo è un punto fondamentale". Così Enrico, ospite di Skytg24.

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Letta Prodi: 'Enrico, dì qualcosa sul lavoro' ...come Sottosegretario un ragazzo come allora era Letta, vuole dire che si fida', chiosa l'ex presidente del Consiglio. E allora 'il consiglio principale è quello che ci vuole una cosa, sul lavoro, ...

Giorgetti difende green pass, scintille tra Salvini e Letta ... "Il programma attuale del Pd è un po' troppo ristretto, ora bisogna coinvolgere la gente - avverte il professore, dicendo di averlo detto anche a Enrico Letta - Ci vuole qualcosa che sul lavoro, sul ...

Pensioni: Letta, 'quota 100 iniqua e costosa, ha discriminato donne' Roma, 19 set. Quello di quota 100 "è un terreno su cui sta lavorando e il governo lavorerà. Io credo sia stata una riforma iniqua e costosa, ha impiegato soldi ...

