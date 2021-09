(Di domenica 19 settembre 2021) Domenica amara per lene. Laperde 3-2 e incappa nella prima sconfitta stagionale, la Lazio invece fa 2-2 in casa con il Cagliari. Mourinho quindi stecca la settima. O...

Advertising

zazoomblog : La Roma crolla dopo sei vittorie a Verona finisce 3-2 - #crolla #vittorie #Verona #finisce - alessandro_972 : RT @LaVeritaWeb: «El País» e Bbc stupiti dal primato di Roma nell'Ue, il «Daily Mail» parla di «misura controversa», il «Wsj» contesta l'im… - MilenaPapale : RT @LaVeritaWeb: «El País» e Bbc stupiti dal primato di Roma nell'Ue, il «Daily Mail» parla di «misura controversa», il «Wsj» contesta l'im… - Giank1970 : RT @LaVeritaWeb: «El País» e Bbc stupiti dal primato di Roma nell'Ue, il «Daily Mail» parla di «misura controversa», il «Wsj» contesta l'im… - Frances47065366 : RT @LaVeritaWeb: «El País» e Bbc stupiti dal primato di Roma nell'Ue, il «Daily Mail» parla di «misura controversa», il «Wsj» contesta l'im… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma crolla

APPROFONDIMENTI SERIE A Hellas Verona -, le foto SERIE A Ladopo sei vittorie, a Verona finisce 3 - 2 Le parole di Mourinho dopo Hellas Verona -Preoccupato nel prepartita? Sono ...2° TEMPO 90' - Fischio finale al Bentegodi, laperde 3 a 2 dopo il crollo di inizio secondo tempo. Prima sconfitta stagione per Mourinho. 72' - Match point sprecato da Caprari, o meglio ...Si interrompe a Verona la striscia di sei vittorie consecutive che la Roma di Mourinho aveva messo in fila a partire dall'inizio di questa stagione. Tre vittorie in coppa e tre vittorie ...Mourinho stecca la settima. O meglio, la Roma tutta stecca sotto il diluvio di Verona, con il punteggio finale di 3 a 2. Prima vittoria stagione invece per gli scaligeri di Tudor, che alla ...