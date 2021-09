Green pass, Landini: "L'obbligo vaccinale è la strada migliore | Per lavorare non si deve pagare, i tamponi siano gratis" (Di domenica 19 settembre 2021) 'Noi sindacati continuiamo a pensare che la strada migliore sia quella di rendere obbligatorio il vaccino per tutti i cittadini, non solo per i lavoratori'. Lo ha detto il segretario generale della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 19 settembre 2021) 'Noi sindacati continuiamo a pensare che lasia quella di rendere obbligatorio il vaccino per tutti i cittadini, non solo per i lavoratori'. Lo ha detto il segretario generale della ...

Advertising

RobertoBurioni : Poliomielite, se non avete mai visto uno paralizzato da questo virus (sparito nel 1982 dal nostro paese) è perché n… - borghi_claudio : Intanto se non erro questo bel decreto del green pass ancora in Gazzetta ufficiale non c'è. Mi arrivano voci che st… - Mov5Stelle : Sul Green Pass la Lega ha offerto agli italiani il peggio del suo repertorio: ferocemente contraria a parole, salvo… - francobaietti : Questa e la LEGA auguro sostenitori del Nulla : - viper_etta : RT @noitre32: Stanno pensando di togliere l'obbligo green pass per i magistrati. I magistrati a quanto pare, NON lo vogliono, però NON inte… -