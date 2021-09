Gelmini | “Salone Nautico Genova grazie a green pass | si può tornare a normalità”

(Di domenica 19 settembre 2021) ”Se queste manifestazioni oggi si svolgono in presenza èale ai vaccini. La strada intrapresa dal Governo non solo ha registrato una ampia condivisione nella Conferenza delle Regioni, ma è l’unico modo per combattere il virus e peralla. Ilè la testimonianza che si puòalla, ma che l’unica strada che dobbiamo percorrere e’ quella di una vaccinazione ancora più estesa e mi pare che già da queste prime giornate vi sia un aumento delle prenotazioni”. Lo ha detto la ...

Lo ha detto la ministra per gli Affari regionali e le Autonomia Mariastellache oggi ha visitato ilNautico, accompagnata dal Presidente delle Regione Liguria Giovanni Toti. "...Lo ha detto la ministra per gli Affari regionali e le Autonomia Mariastellache oggi ha visitato ilNautico, accompagnata dal Presidente delle Regione Liguria Giovanni Toti. '...Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha incontrato al Salone nautico di Genova il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini. "Credo che l’attenzione del Governo sia un’ulteriore ...Stampa“Io non credo che sarà necessario imporre l’obbligo vaccinale. Noi abbiamo esteso in settimana il green pass a 23 milioni di lavoratori. Dopo le scuole abbiamo voluto rendere sicuri anche i luog ...