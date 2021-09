Comunali a Milano, Bernardo fa chiarezza sui fondi: “Minaccia di ritiro in chat privata, denunciamo” (Di domenica 19 settembre 2021) “Un messaggio vocale in una chat privata, una comunicazione interna è finito non si sa come ai giornalisti”. Sono le parole del candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo dopo il suo audio in cui chiedeva più soldi ai partiti. “Proprio perché è una chat privata con i parlamentari darò mandato al mio legale di avviare L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 19 settembre 2021) “Un messaggio vocale in una, una comunicazione interna è finito non si sa come ai giornalisti”. Sono le parole del candidato sindaco del centrodestra Lucadopo il suo audio in cui chiedeva più soldi ai partiti. “Proprio perché è unacon i parlamentari darò mandato al mio legale di avviare L'articolo proviene da Inews.it.

