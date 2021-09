Commisso: «La Fiorentina rispetta le regole di liquidità, Inter e Juventus no ma non sono punite» (Di domenica 19 settembre 2021) A Novantesimo minuto è Intervenuto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso che ha accusato il calcio italiano e la Lega Serie A. «Le regole del calcio devono essere tutte trasparenti. Siamo l’unica delle grandi squadre che non ha debiti. Siamo una società sana e vorrei che le altre squadre facessero come noi. Non è possibile che ogni tre, sei mesi la Fiorentina porta soldi in Italia per “rientrare” nell’indice di liquidità; mentre altre società come Juventus e Inter non ci rientrano e non pagano gli stipendi. Non va bene, l’ho detto alle istituzioni. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 settembre 2021) A Novantesimo minuto èvenuto il presidente dellaRoccoche ha accusato il calcio italiano e la Lega Serie A. «Ledel calcio devono essere tutte trasparenti. Siamo l’unica delle grandi squadre che non ha debiti. Siamo una società sana e vorrei che le altre squadre facessero come noi. Non è possibile che ogni tre, sei mesi laporta soldi in Italia per “rientrare” nell’indice di; mentre altre società comenon ci rientrano e non pagano gli stipendi. Non va bene, l’ho detto alle istituzioni. ...

