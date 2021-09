Al via dal 24 al 27 settembre il Menotti Festival Art – Spoleto Art in the City (Di domenica 19 settembre 2021) La grande kermesse di arte, letteratura e musica, con 20 mostre, 50 eventi e 3000 artisti Spoleto, uno scorcio panoramico.Spoleto –Al viadal 24 al 27 settembre il Menotti Festival Art – Spoleto Art in the City. La grande kermesse si svolgerà in varie spazi espositivi e palazzi storici di Spoleto, messi a disposizione dal presidente prof. Luca Filipponi e dal direttore artistico M° prof. Sandro Trotti. L’importante manifestazione, di indiscusso livello, quest’anno rivolge la sua attenzione al tema “Arte e Comunicazione nel XXI secolo”, con i 1500 ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 19 settembre 2021) La grande kermesse di arte, letteratura e musica, con 20 mostre, 50 eventi e 3000 artisti, uno scorcio panoramico.–Al viadal 24 al 27ilArt –Art in the. La grande kermesse si svolgerà in varie spazi espositivi e palazzi storici di, messi a disposizione dal presidente prof. Luca Filipponi e dal direttore artistico M° prof. Sandro Trotti. L’importante manifestazione, di indiscusso livello, quest’anno rivolge la sua attenzione al tema “Arte e Comunicazione nel XXI secolo”, con i 1500 ...

