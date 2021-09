Non ci sono prove che, per gli adolescenti, vaccinarsi sia più rischioso di contrarre la Covid-19 (Di venerdì 17 settembre 2021) Il 16 settembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare un articolo, pubblicato il 15 settembre dal sito L’Indipendente e intitolato «Studio: per gli adolescenti vaccinarsi è più rischioso che prendere il Covid». Secondo l’articolo, uno studio avrebbe confrontato il rischio di miocarditi segnalate in seguito al vaccino Pfizer contro la Covid-19 con quello di ricoveri ospedalieri da Covid-19, nei giovani tra 12 e 17 anni di età, e avrebbe scoperto che il rischio di miocardite nei giovani di sesso maschile è molto superiore al rischio di ricovero ospedaliero da ... Leggi su facta.news (Di venerdì 17 settembre 2021) Il 16 settembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare un articolo, pubblicato il 15 settembre dal sito L’Indipendente e intitolato «Studio: per gliè piùche prendere il». Secondo l’articolo, uno studio avrebbe confrontato il rischio di miocarditi segnalate in seguito al vaccino Pfizer contro la-19 con quello di ricoveri ospedalieri da-19, nei giovani tra 12 e 17 anni di età, e avrebbe scoperto che il rischio di miocardite nei giovani di sesso maschile è molto superiore al rischio di ricovero ospedaliero da ...

