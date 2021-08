Tutela lavoratori fragili, malattia e quarantena: chiarimenti Inps (Di lunedì 9 agosto 2021) Il messaggio Inps numero 2842 dello scorso 6 agosto fornisce importanti chiarimenti in merito alla copertura economica garantita dall’Istituto per gli eventi legati al COVID-19, tra questi la Tutela del lavoratori fragili, la quarantena e i periodi di malattia. In particolare, l’Inps evidenzia i criteri ed i limiti per il riconoscimento della malattia nei casi di contagio da virus COVID-19, nonché di quarantena con sorveglianza attiva o isolamento fiduciario. Altro tema oggetto di interesse è la Tutela per ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 9 agosto 2021) Il messaggionumero 2842 dello scorso 6 agosto fornisce importantiin merito alla copertura economica garantita dall’Istituto per gli eventi legati al COVID-19, tra questi ladel, lae i periodi di. In particolare, l’evidenzia i criteri ed i limiti per il riconoscimento dellanei casi di contagio da virus COVID-19, nonché dicon sorveglianza attiva o isolamento fiduciario. Altro tema oggetto di interesse è laper ...

