Sinner è il re di Washington! L'azzurro porta a casa il suo primo Atp 500 (Di lunedì 9 agosto 2021) Jannik Sinner torna a vincere. E a sorridere, ma che fatica! L'altoatesino a Washington conquista il terzo titolo della carriera, il primo da 500 punti, superando 7 - 5 4 - 6 7 - 5 Mackenzie McDonald, ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 9 agosto 2021) Janniktorna a vincere. E a sorridere, ma che fatica! L'altoatesino a Washington conquista il terzo titolo della carriera, ilda 500 punti, superando 7 - 5 4 - 6 7 - 5 Mackenzie McDonald, ...

FBiasin : Intanto #Sinner (che, ricordiamolo, per qualcuno è un bluff) a neppure 20 anni conquista la finale dell’Atp500 di… - RaiNews : Il 19enne di Sesto Pusteria, n.24 del ranking, ha battuto in semifinale per 7-6, 6-1, l'americano Jenson Brooksby,… - BimbiDiDarboe : RT @Gazzetta_it: Sinner vince il torneo di Washington: è il primo Atp 500 in carriera #Tennis - zazoomblog : Sinner vince Washington in tre set contro McDonald (7-5 4-6 7-5). È il suo primo Atp 500 - #Sinner #vince… - giusymc98 : RT @Agenzia_Ansa: Ancora un successo per l'Italia dello sport. Il tennista azzurro Jannik Sinner batte in finale a Washington lo statuniten… -