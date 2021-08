Rapporto Onu sul clima: "Il peggio deve ancora venire" (Di lunedì 9 agosto 2021) “Il peggio deve ancora venire e a pagarne il prezzo saranno i nostri figli e nipoti, più che noi stessi”. L’allarme è stato lanciato nell’introduzione del Rapporto sul clima del Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento climatico (Ipcc) delle Nazioni Unite che sarà presentato oggi alle 10. La ricetta per riportare il termometro in equilibrio consiste nel dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030 e portarle a uno zero netto entro il 2050. Se non si inverte la rotta, evidenziano gli scienziati, nel 2030 potremmo arrivare a 3 gradi e nel 2.100 fino a 4.Alla ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 9 agosto 2021) “Ile a pagarne il prezzo saranno i nostri figli e nipoti, più che noi stessi”. L’allarme è stato lanciato nell’introduzione delsuldel Gruppo Intergovernativo sul Cambiamentotico (Ipcc) delle Nazioni Unite che sarà presentato oggi alle 10. La ricetta per riportare il termometro in equilibrio consiste nel dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030 e portarle a uno zero netto entro il 2050. Se non si inverte la rotta, evidenziano gli scienziati, nel 2030 potremmo arrivare a 3 gradi e nel 2.100 fino a 4.Alla ...

Advertising

repubblica : Clima, rapporto Onu:senza riduzioni immediate e su larga scala delle emissioni, c'e' la possibilita' di superare di… - vaticannews_it : #7agosto Cambiamenti climatici. Si preannuncia come uno dei più importanti rapporti scientifici mai pubblicati il d… - repubblica : Terra rovente. Il rapporto dell’Onu sul clima: “Vicini al punto di non ritorno” - paolodeluca72 : RT @gcmarchetti: Terra rovente. Il rapporto dell’Onu sul clima: “Vicini al punto di non ritorno” . @Terra_Pianeta @CmccClimate @ItalianClim… - malinca73 : RT @MediasetTgcom24: Clima, rapporto Onu: il tempo per fermare la catastrofe sta finendo #clima -