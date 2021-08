Falsi green pass in vendita online da 150 a 500 euro | indagati due minori

(Di lunedì 9 agosto 2021) Erano migliaia gli utenti iscritti ai canali Telegram che offrivano, con «garanzia assoluta di anonimato»,, da pagare in criptovaluta o buoni acquisto di piattaforme per lo shopping...

Advertising

poliziadistato : Commercio online di falsi #greenpass #COVID19 #Poliziapostale sta eseguendo perquisizioni e sequestri nei confronti… - LaStampa : No Green Pass raggirati due volte. Comprano certificati falsi e poi vengono ricattati - sole24ore : ?? Coronavirus oggi. Falsi Green pass venduti online, in corso blitz della Polizia - GFalzi : RT @poliziadistato: Commercio online di falsi #greenpass #COVID19 #Poliziapostale sta eseguendo perquisizioni e sequestri nei confronti di… - lordmax10 : RT @disinformatico: Visto ìl 'successo' dei falsi Green Pass ai quali hanno abboccato i diversamente furbi, sospetto che una commercializza… -

Ultime Notizie dalla rete : Falsi green

E' in corso un'operazione della Polizia di Stato contro il commercio online dipass . Gli investigatori del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni di Roma, Milano e Bari, con il coordinamento delle procure della Repubblica presso i tribunali di Roma, Milano e ...... Milano e dei minorenni di Bari, stanno eseguendo perquisizioni e sequestri nei confronti degli amministratori di 32 canali Telegram responsabili della vendita dipass. A fronte di ...L'operazione della Polizia di Stato ha portato a perquisizioni e sequestri nei confronti degli amministratori dei canali, che con brevi messaggi attiravano l'attenzione dei clienti ...Falsi Green Pass venduti online fino a 500 euro. La Polizia di Stato è impegnata in una vasta operazione, denominata Fake Pass, per fermare il commercio online di falsi certificati per la vaccinazione ...