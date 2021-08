Classifica ATP Race, Jannik Sinner è decimo dopo Washington! È in corsa per le ATP Finals (Di lunedì 9 agosto 2021) Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 500 di Washington, conquistando il suo terzo trofeo in carriera. Si tratta di un successo prestigioso e importante, perché il tennista italiano era reduce da qualche momento di difficoltà a livello agonistico e dalla tanto discussa rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’altoatesino ha saputo imporsi al termine di una settimana difficile, sconfiggendo in finale lo statunitense Mackenzie McDonald. Il sigillo sul cemento americano è particolarmente significativo per il nostro portacolori, visto che tra tre settimane scatteranno gli US Open, ultimo Slam della stagione. L’azzurro è entrato nella top-15 del ranking ATP per ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 agosto 2021)ha vinto il torneo ATP 500 di Washington, conquistando il suo terzo trofeo in carriera. Si tratta di un successo prestigioso e importante, perché il tennista italiano era reduce da qualche momento di difficoltà a livello agonistico e dalla tanto discussa rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’altoatesino ha saputo imporsi al termine di una settimana difficile, sconfiggendo in finale lo statunitense Mackenzie McDonald. Il sigillo sul cemento americano è particolarmente significativo per il nostro portacolori, visto che tra tre settimane scatteranno gli US Open, ultimo Slam della stagione. L’azzurro è entrato nella top-15 del ranking ATP per ...

