Abandoned | trailer | app e retroscena sulla collaborazione con Sony – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

infoitscienza : Abandoned: trailer, app e retroscena sulla collaborazione con Sony - infoitscienza : Sì, effettivamente è in arrivo un nuovo trailer da Kojima – ma Abandoned non c'entra -

Ultime Notizie dalla rete : Abandoned trailer

Multiplayer.it

Mancano solo 5 giorni al reveal di(sperando che non assisteremo all'ennesimo rinvio del revealdel gioco), con il titolo che al momento ha ben 3 identità: survival - horror indie, nuovo Silent Hill o Metal Gear Solid ......questa notizia il perché non pensiamo (e speriamo che sia così) che ci sia Kojima dietro... che avevano espresso in un sondaggio la volontà che ildi lancio di Death's Stranding ...Come è nata la collaborazione tra Sony e Blue Box Game Studios per Abandoned? Lo racconta il fondatore dello studio Hasan Kahraman.Con una lunga serie di tweet sul profilo ufficiale Twitter, Universo PlayStation ha svelato alcuni dettagli importanti per Abandoned, il quale svelano ...