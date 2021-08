Traffico Roma del 08-08-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 agosto 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione si rallenta sulla A1Napoli tra lo svincolo per la diramazionesud e Valmontone verso Napoli per scorrevole la circolazione sul grande raccordo anulare e sul tratto Urbano della A24 anche in cittànel complesso regolare prudenza Tuttavia per un incidente segnalato dalla polizia locale in viale del circuito in direzione di Ostia possibili rallentamenti viaggi sulla litoranea ostia-anzio con code a tratti nei due sensi di marcia tra Ostia torta Lorenzo porta trasporto pubblico da segnalare che per l’intera giornata sono deviate le linee 719 177 181 per la ...