Tottenham-Arsenal | entra Saka Tutti in piedi ad applaudirlo dopo gli episodi di razzismo

Advertising

Glongari : #Lautaro la posizione dell’#Inter AD OGGI è quella di ritenere l’attaccante incedibile nonostante i tentativi dei t… - calciomercatoit : ??????#Inter - sprint del #Tottenham per #Lautaro. Trovato l’accordo con i nerazzurri ?? - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ?? #Calcio: vince il #Tottenham, #AtleticoMadrid ko, pari #Liverpool #Son decide il derby con l'#Arsenal, colchoneros battuti… - RaiSport : ?? #Calcio: vince il #Tottenham, #AtleticoMadrid ko, pari #Liverpool #Son decide il derby con l'#Arsenal, colchoner… - sere__3 : RT @marifcinter: #AtleticoMadrid, #Arsenal e #Tottenham su #Lautaro: offerte arrivate a 70 mln, 20 in meno della valutazione Inter. Ma i ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Arsenal

Il Veggente

Commenta per primo Non solo Inter esu Dusan Vlahovic . Sull'attaccante della Fiorentina , in scadenza nel 2023, valutato 60 milioni di euro da Commisso , ci sonoe Atletico Madrid ; con la Viola pronta a puntare su ......un accordo tra ile l'Inter sui 70 milioni di euro. L'offerta degli Spurs è confermata ma non l'intesa. Il club nerazzurro è infatti disposto a cedere l'argentino - seguito anche da...Nelle ultime ore alcune clamorose indiscrezioni hanno fatto ulteriormente tremare il popolo nerazzurro, parlando di Lautaro Martinez al Tottenham.Dopo Lukaku sirene inglesi anche per Lautaro Martinez. Non c'è pace per i tifosi dell'Inter che rischiano di vedersi sfilare entrambi i suoi gioielli da ...