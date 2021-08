Olimpiadi, ancora una medaglia: tutti i record e i numeri dell’Italia (Di domenica 8 agosto 2021) Olimpiadi, gli azzurri hanno superato dei limiti posti nelle precedenti edizioni. Malagò: “Vittoria dell’Italia multietnica e integrata” Getty ImagesEdizione record per l’Italia alle Olimpiadi che è andata oltre le aspettative (le trenta medaglie), ha battuto il record dei trentasei risalenti a Roma 1960 e ha raggiunto la doppia cifra sia in oro, argento e bronzo. Oggi l’ultima medaglia, la quarantesima in totale, l’hanno portata le ragazze della ginnastica ritmica che hanno messo le mani sul bronzo dopo quelle di Atene 2004 e Londra 2012. La squadra composta da Martina ... Leggi su ck12 (Di domenica 8 agosto 2021), gli azzurri hanno superato dei limiti posti nelle precedenti edizioni. Malagò: “Vittoriamultietnica e integrata” Getty ImagesEdizioneper l’Italia alleche è andata oltre le aspettative (le trenta medaglie), ha battuto ildei trentasei risalenti a Roma 1960 e ha raggiunto la doppia cifra sia in oro, argento e bronzo. Oggi l’ultima, la quarantesima in totale, l’hanno portata le ragazze della ginnastica ritmica che hanno messo le mani sul bronzo dopo quelle di Atene 2004 e Londra 2012. La squadra composta da Martina ...

