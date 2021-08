MotoGP, GP Stiria 2021: Savadori verrà operato per la frattura del malleolo (Di domenica 8 agosto 2021) Lorenzo Savadori è uscito acciaccato dal GP di Stira 2021 di MotoGP, ma le conseguenze sarebbero potute essere peggiori. Nel corso del terzo giro, infatti, il pilota dell’Aprilia ha centrato la moto di Dani Pedrosa, caduto in mezzo alla pista. Nell’impatto si è scatenato un incendio, che ha portato la Direzione ad esporre bandiera rossa per interrompere la gara. Miracolosamente incolume il pilota spagnolo, schivato da un paio di moto, Savadori ha invece rimediato la frattura del malleolo. Come comunicato dalla Scuderia italiana, il pilota verrà operato già ... Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) Lorenzoè uscito acciaccato dal GP di Stiradi, ma le conseguenze sarebbero potute essere peggiori. Nel corso del terzo giro, infatti, il pilota dell’Aprilia ha centrato la moto di Dani Pedrosa, caduto in mezzo alla pista. Nell’impatto si è scatenato un incendio, che ha portato la Direzione ad esporre bandiera rossa per interrompere la gara. Miracolosamente incolume il pilota spagnolo, schivato da un paio di moto,ha invece rimediato ladel. Come comunicato dalla Scuderia italiana, il pilotagià ...

