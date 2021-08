Moto2 | la classifica aggiornata dopo il GP di Stiria 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 8 agosto 2021) Ladellail GP di. Sul tracciato del Red Bull Ring si è riaperto il Mondiale con la vittoria di Marco Bezzecchi: una gara condotta fino a sei giri dalla fine dal leader Remy Gardner, prima che andasse lungo e vanificasse un possibile successo. L’australiano ha poi concluso in quarta posizione, preceduto dallo stesso Bezzecchi, da Aron Canet e da Alex Fernandez. Il distacco tra il pilota dello Sky Racing Team VR46 è ancora considerevole, ma non più incolmabile. Con ogni probabilità saranno in tre a giocarsi il Mondiale: Gardner, Raul Fernandez e ...