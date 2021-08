LIVE Ciclismo su pista, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: inizia la prima prova dell’Omnium, ovvero lo Scratch. Elisa Balsamo va a caccia di una medaglia (Di domenica 8 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.04 Elisa Balsamo si trova nelle prime posizioni. Le prime cinque tornate sono andate. 3.03 Le atlete dovranno fare 30 giri. 3.02 Partite! 3.00 Le atlete sono in pista, a breve il via. 2.58 Le atlete si stanno preparando per scendere in pista. 2.55 Si partirà proprio con la prima prova dell’Omnium, vale a dire lo Scratch. Sostanzialmente si tratta della gara più simile a una gara su strada, poiché l’obiettivo è arrivare primo sul traguardo. Non ci sono sprint intermedi, ma vi è ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.04si trova nelle prime posizioni. Le prime cinque tornate sono andate. 3.03 Le atlete dovranno fare 30 giri. 3.02 Partite! 3.00 Le atlete sono in, a breve il via. 2.58 Le atlete si stanno preparando per scendere in. 2.55 Si partirà proprio con la, vale a dire lo. Sostanzialmente si tratta della gara più simile a una gara su strada, poiché l’obiettivo è arrivare primo sul traguardo. Non ci sono sprint intermedi, ma vi è ...

