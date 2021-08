Esclusiva | Ternana | che botti! In arrivo Alfredo Donnarumma e Martella

(Di domenica 8 agosto 2021) Laha ormai definito due acquisti molti importanti per la Serie B. Si tratta dell’attaccantee dell’esterno sinistro Bruno, entrambi in uscita dal Brescia. Siamo ormai ai dettagli e di sciuro questa doppia operazione non fa altro che certificare le ambizioni del club umbro tornato in Serie B. Divi avevamo anticipato quasi un mese fa, spiegando che il suonon era veicolato a quello di Pettinari: infatti, sta andando proprio così. Il Brescia aveva chiesto inizialmente 800 mila euro per l’attaccante in scadenza, ma la ...

Advertising

MondoPrimavera : ? ESCLUSIVA -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Ternana

Mondoprimavera

Test di prestigio per la squadra di Josè Mourinho , dopo aver vinto contro Montecatini,, ... Dove vederla in TV e in streaming L'incontro Betis - Roma sarà trasmesso in diretta e insu ...L'incontro sarà trasmesso in direttada Ottochannel 696. I gialloblu, che hanno ... Prima del Benevento, i ciociari hanno affrontato e battuto Viterbese (2 - 1) e(2 - 0).Caccia ai circa 2.500 biglietti per il match con l’Avellino. C’è l’amichevole con la Narnese. Stasera "Il pallone a palazzo" ...Il club rossovede ha chiesto informazioni per tutti i portieri accostati alla società in questo mercato ma sceglierà con tutta calma ...