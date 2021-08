Crespo: "Il Napoli non ha la rosa per puntare allo scudetto" (Di domenica 8 agosto 2021) L'ex attaccante, tra le altre, di Inter e Lazio, ora allenatore del San Paolo, si è concesso per una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Tanti i complimenti per i grandi allenatori che sono tornati sulle panchine della Serie A, da Sarri a Spalletti, passando da Mou ad Allegri. Proprio sul Napoli e su Spalletti si è soffermato Hernan Crespo: "Spalletti? È un tecnico di grande esperienza, ha ottimi giocatori. Se entra in sintonia con l’ambiente, è fatta. Ma non credo che il Napoli abbia la rosa per puntare allo scudetto. L’obiettivo, secondo me, è la ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 8 agosto 2021) L'ex attaccante, tra le altre, di Inter e Lazio, ora allenatore del San Paolo, si è concesso per una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Tanti i complimenti per i grandi allenatori che sono tornati sulle panchine della Serie A, da Sarri a Spalletti, passando da Mou ad Allegri. Proprio sule su Spalletti si è soffermato Hernan: "Spalletti? È un tecnico di grande esperienza, ha ottimi giocatori. Se entra in sintonia con l’ambiente, è fatta. Ma non credo che ilabbia laper. L’obiettivo, secondo me, è la ...

