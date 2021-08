Covid: Trump, 'se non fosse stato per me 100 mln di morti' (Di domenica 8 agosto 2021) "Se non fosse stato per me sarebbero morte 100 milioni di persone a causa del Covid": parola di Donald Trump che in un'intervista rilasciata a Fox News si dice "molto orgoglioso" degli sforzi compiuti ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 8 agosto 2021) "Se nonper me sarebbero morte 100 milioni di persone a causa del": parola di Donaldche in un'intervista rilasciata a Fox News si dice "molto orgoglioso" degli sforzi compiuti ...

