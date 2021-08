Covid, casi di variante Lambda negli Usa. Gli esperti: "Meno si vaccina, più il virus muta" (Di domenica 8 agosto 2021) Non si arresta la pandemia di nuovo coronavirus negli Stati Uniti, dove si vanno diffondendo le infezioni causate dalla variante Lambda scoperta in Perù, con gli esperti che ricordano come la trasmissione tra i non vaccinati favorisca la mutazione del virus in forme sempre più contagiose. Lo riferisce la Cnn, citando diversi studiosi. Il primo caso di variante Lambda era stata rilevata il mese scorso in Texas, allo Houston Methodist Hospital e da allora il sequenziamento genomico ha identificato 1.060 contagi ad essa ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 8 agosto 2021) Non si arresta la pandemia di nuovo coronaStati Uniti, dove si vanno diffondendo le infezioni causate dallascoperta in Perù, con gliche ricordano come la trasmissione tra i nonti favorisca lazione delin forme sempre più contagiose. Lo riferisce la Cnn, citando diversi studiosi. Il primo caso diera stata rilevata il mese scorso in Texas, allo Houston Methodist Hospital e da allora il sequenziamento genomico ha identificato 1.060 contagi ad essa ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, negli Usa 100mila casi giornalieri: tornati a livelli dell'inverno #usa - borghi_claudio : Sto studiando report ISS. Numeri non tornano. È palese che hanno avuto ordine di addomesticarli, lo si vede da cert… - HuffPostItalia : Covid, casi di variante Lambda negli Usa. Gli esperti: 'Meno si vaccina, più il virus muta' - rep_genova : Covid, i contagi in Liguria: 135 casi e 63 ricoverati [aggiornamento delle 17:51] - AntonioBepifan : @scannavo @CarloCalenda si potevano chiamare in causa ben altri casi di Olimpiadi rovinose, ma portare a esempio To… -