Conferenza Messi | Leo scoppia a piangere ancor prima di parlare

Al Camp Nou le parole di addio dell'argentino, che lascia i catalani con cui ha trascorso la sua intera vita calcistica."La verita' e' che e' difficile per me dopo tanti anni, dopo aver trascorso tutta la mia vita qui. Non sono pronto, non e' come avevo pensato". Cosi' Lionelin lacrime instampa al Camp Nou per parlare dell'addio al Barcellona. "Devo dire addio a tutto questo dopo 21 anni, vado via con mia moglie e tre bambini catalano - argentini. Ho ...Leo Messi in lacrime per l’addio al Barcellona. Il fuoriclasse argentino si presenta in conferenza stampa al Camp Nou e non riesce a trattenere le lacrime prima di iniziare a parlare.Roma, 8 agosto 2021 - "Non so se riuscirò a parlare". Lionel Messi in lacrime in conferenza stampa al Camp Nou per parlare dell'addio al Barcellona. "La verità - prosegue non nascondendo l'emozione - ...