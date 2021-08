Tv in lutto | la star del programma trovata morta a 30 anni

(Di sabato 7 agosto 2021) Gina Marie è, una delle protagoniste della trasmissione "Vite al Limite 2020". La trentenne è deceduta nella sua casa di Tuckerton, nel New Jersey. #FOTO A FINE ARTICOLO Era diventata famosa grazie al reality sulla lotta contro i kg di troppo di americani obesi, trasmesso in Italia da Real Time. Nel reality, Krasley aveva rivelato che le sue lotte con il peso erano iniziate da bambina, quando aveva subito abusi fisici e verbali di suo padre e si era rifugiata nel cibo per trovare conforto. Nell'episodio aveva raccontato anche la sua relazione con sua moglie Beth e lo stress che la sua salute aveva portato sulla vita domestica della coppia. Dopo essere ...

