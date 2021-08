Tokyo 2020 | ginnastica ritmica | Italia in finale nella prova a squadre Nel ciclismo torna in pista Elia Viviani

(Di sabato 7 agosto 2021) Penultima giornata di gare a. Domani calerà il sipario sui 32esimi Giochi olimpici. Dopo gli storici ori di ieri conquistati dalla spedizione azzurra, con i primi posti di Palmisanomarcia 20km femminile, nel karate, estaffetta 4×100, l’è salita all’ottavo posto nel medagliere. Un bilancio complessivo di 38 medaglie che è record assoluto per i colori azzurri a una Olimpiade. Ma oggi sono ancora tante le medaglie in palio con l’che tornerà innell’atletica con ladella staffetta 4×400 alle ore 14.50....

Penultima giornata di gare a. Domani calerà il sipario sui 32esimi Giochi olimpici . Dopo gli storici ori di ieri conquistati dalla spedizione azzurra, con i primi posti di Palmisano nella marcia 20km femminile, nel karate ,...APPROFONDIMENTIItalia da leggenda e ai Giochi più belli è la... OLIMPIADI 'Gold for Great Britain? No it's Italy' OLIMPIADI Foto OLIMPIADI Italia, l'estate d'oro tra calcio e Olimpiadi: ...Non poteva scegliere giorno miglior Antonella Palmisano per coronare il sogno di una vita. Il destino ha voluto che vincesse una storica medaglia d'oro alle ...È già nella storia dell’Italia. Ai Giochi olimpici di Tokyo 2020, Luigi Busà ha vinto la medaglia d’oro nel karate, specialità kumite categoria -75 kg, battendo in finale ...