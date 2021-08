Tokyo 2020 | atletica d’oro | “Più spazio a noi | non c’è solo calcio”

(Di sabato 7 agosto 2021) Meno, piùleggera. Dopo cinque ori a, la regina degli sport reclama più attenzione e piùin paesecentrico. “Io sono un amante del, lo so che loper noi si ridurrà dopoe calerà il clamore sui media. Però questa è stata un’Olimpiade straordinaria da parte dell’e per questo i ragazzi meriterebbero maggiore attenzione anche quando ci sono gare importanti in Italia”, dice il presidente della Feder(Fidal), Stefano Mei. “Come si ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

la Repubblica

La medaglia d'oro nella 4x100 aEseosa Desalu, detto Fausto, commenta la scelta della mamma di L'atleta d origini nigeriane si commuove parlando della mamma che lo ha allevato da sola e lo ha aiutato nel suo sogno. Leggi ...MEDAGLIERE OLIMPIADI: Le gare proseguono in terra giapponese ed andiamo quindi ad analizzare il medagliere Olimpiadi. La Repubblica Dominicana ha conquistato il bronzo nel baseball battendo la Sud ...Meno calcio, più atletica leggera. Dopo cinque ori a Tokyo 2020, la regina degli sport reclama più attenzione e più spazio in paese calciocentrico. “Io sono un amante del calcio, lo so che lo spazio p ...Non è l'atletica leggera azzurra che ti aspetti, quella ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Anzi, è molto meglio. Sono già 5 gli ori che la disciplina ha aggiunto ...