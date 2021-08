Temptation Island 2021 | il cast si riunisce per le nozze da favola di Claudia e Ste

(Di sabato 7 agosto 2021)Venturini e Stefano Socionovo hanno proferito quel tanto agognato “sì“, suggellando la lorobella. Per ben tre volte Ste ha chiesto adi sposarlo. La prima volta – romanticissima – è avvenuta nello stadio dell’Anconitana. Poi, quella domanda durante il falò di, che ha intenerito il cuore delle spettatrici. Ste, però, nonostante i due sì, ne voleva un terzo a tutti i costi: perché di fronte al matrimonio, all’amore eterno, si deve essere sicuri, senza alcun dubbio, neppure un’ombra a rovinare il giorno più speciale di tutti. Il loro è un legame ...

Advertising

IsaeChia : #TemptationIsland 9, ecco i look dei protagonisti del programma invitati al matrimonio di Ste Socionovo e Claudia V… - h4rrys4f3pl4c3 : STE??? E??? CLAUDIA??? DI??? TEMPTATION??? ISLAND??? SI??? STANNO??? SPOSANDO??? - infoitcultura : È l’ora del matrimonio per Claudia e Ste, protagonisti di Temptation Island: arriva il terzo “sì” - infoitcultura : Temptation Island 9, Ste Socionovo e Claudia Venturini si sono sposati! - infoitcultura : Claudia e Ste si sono sposati dopo Temptation Island/ Il video del sì e gli invitati -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

... l'infinitamente chiacchierato ed ormai momento clou della trasmissione, forse un po' 'trash' di ''. Oggi è invece il momento di voltare pagina per la beniamina di ' Tutti a scuola ...La coppia protagonista nel reality delle tentazioni ha pronunciato il fatidico sì L'articolo, Claudia e Stefano sposi: abiti, chi c'era ed esclusi (foto) proviene da Gossip e Tv .Tutte le novità e gli aggiornamenti riguardo Temptation Island. Oggi, Stefano Socionovo e Claudia Venturini stanno celebrando il loro ...Erjona Sulemani influencer, modella e imprenditrice immobiliare, è nata a Scutari, nord dell’Albania, nel 1989, altezza e peso non disponibile ed ha occhi e cappelli castani. Tatuaggi: Erjona non ha t ...