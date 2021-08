Rai | scongiurato l’aumento dello stipendio per i vertici E intanto il Cda discute della sede dell’Eurovision

(Di sabato 7 agosto 2021) Finalmente una buona notizia: dopo la diffusione da parte di TPI dell’intenzione di mamma Rai di aumentare gli emolumenti per la Presidenza di viale Mazzini, si è preferito, seppur in extremis, evitare l’innalzamento(tanto più in un momento in cui proprio idi viale Mazzini vanno predicando su e giù per i sette piani la litania dei tagli e dei risparmi). Quindi non ci sarà nessun compenso aggiuntivo per la presidenteRai Marinella Soldi rispetto al suo predecessore Marcello Foa. Ipotesi che nei giorni scorsi era balenata dalle parti di viale Mazzini. La Soldi dunque dovrà “accontentarsi” di ...

