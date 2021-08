Quasi tutte le aziende si aspettano un attacco hacker quest’anno (Di sabato 7 agosto 2021) A rivelarlo è un sondaggio tra 3.600 aziende in tutto il mondo. Un quinto di queste ha subito più di sette violazioni negli ultimi dodici mesi. Gli Stati Uniti sono il luogo più a rischio, mentre l’Europa è subito dietro. Parlando di attacchi hacker nei confronti delle aziende non è ormai più questione di “se” ma di “quando” capiteranno. A rendere palese questa percezioni di insicurezza, comune a molte attività, è il rapporto semestrale Cyber ??Risk Index (Cri), un sondaggio svolto da Trend Micro, società multinazionale che opera nel campo della cybersecurity. Sulla base di un sondaggio tra 3.600 aziende, Trend Micro ha ... Leggi su analisideirischinformatici (Di sabato 7 agosto 2021) A rivelarlo è un sondaggio tra 3.600in tutto il mondo. Un quinto di queste ha subito più di sette violazioni negli ultimi dodici mesi. Gli Stati Uniti sono il luogo più a rischio, mentre l’Europa è subito dietro. Parlando di attacchinei confronti dellenon è ormai più questione di “se” ma di “quando” capiteranno. A rendere palese questa percezioni di insicurezza, comune a molte attività, è il rapporto semestrale Cyber ??Risk Index (Cri), un sondaggio svolto da Trend Micro, società multinazionale che opera nel campo della cybersecurity. Sulla base di un sondaggio tra 3.600, Trend Micro ha ...

Advertising

zazoomblog : Tutte le previsioni azzeccate (o quasi) da Stephen Hawking - #Tutte #previsioni #azzeccate #quasi)… - CostanzaRdO : @ROBZIK @thetimes Certo che il nutrizionista non gli sta facendo un favore: in quasi tutte le interviste (centinaia… - Vioxmore : @PrincessMatyDRN MADONNA NOI CHE ABBIAMO PASSATO TUTTE LE VACANZE Q LAMENTARCI CE LA STIAMO FACENDO CE L'ABBIAMO QU… - walterwhiteITA : Tutte le previsioni azzeccate (o quasi) da Stephen Hawking - 5ska99 : Anche a me l'idea di prendere uno di 30 e uno di 35 non esalta.. poi però vedo che sono quasi tutte messe così La… -