Per il matrimonio di Ste e Claudia reunion degli ex di Temptation Island 2021 (Di sabato 7 agosto 2021) E alla fine Ste e Claudia si sono sposati. Come era stato annunciato sin dall’inizio di Temptation Island 2021, alla fine il matrimonio il 7 agosto 2021 è stato celebrato. E ovviamente non potevano mancare tutti gli ex protagonisti del programma di Canale 5. Ci sono coppie che stanno serenamente insieme, come ad esempio Floriana e Federico ma ci sono anche ex che sono ai ferri corti, come ad esempio Manuela e Stefano che ci sono sembrati, almeno a giudicare da video e foto postati sui social, molto distanti. Oggi alle nozze c’erano davvero tutti ma non sono stati invitati, probabilmente ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 7 agosto 2021) E alla fine Ste esi sono sposati. Come era stato annunciato sin dall’inizio di, alla fine ilil 7 agostoè stato celebrato. E ovviamente non potevano mancare tutti gli ex protagonisti del programma di Canale 5. Ci sono coppie che stanno serenamente insieme, come ad esempio Floriana e Federico ma ci sono anche ex che sono ai ferri corti, come ad esempio Manuela e Stefano che ci sono sembrati, almeno a giudicare da video e foto postati sui social, molto distanti. Oggi alle nozze c’erano davvero tutti ma non sono stati invitati, probabilmente ...

