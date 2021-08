Ondata di caldo in arrivo: dove e cosa aspettarsi in vista di Ferragosto (Di sabato 7 agosto 2021) Una nuova Ondata di caldo sta per abbattersi su buona parte dell'Italia. Uno scenario annunciato dalle più influenti fonti di meteorologia e di cui si avrà riscontro a partire dal weekend e con un'evoluzione definita che potrebbe arrivare fino al giorno di Ferragosto. Circostanza che conferma come sia, di fatto, entrati nel clou della stagione a livello di temperature e che, nei prossimi giorni, potrebbe portare a valori record per l'anno in corso in diverse zone del territorio italiano. Ondata di caldo in arrivo: cosa si sa Nulla di imprevisto. Da tempo era stato ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 7 agosto 2021) Una nuovadista per abbattersi su buona parte dell'Italia. Uno scenario annunciato dalle più influenti fonti di meteorologia e di cui si avrà riscontro a partire dal weekend e con un'evoluzione definita che potrebbe arrivare fino al giorno di. Circostanza che conferma come sia, di fatto, entrati nel clou della stagione a livello di temperature e che, nei prossimi giorni, potrebbe portare a valori record per l'anno in corso in diverse zone del territorio italiano.diinsi sa Nulla di imprevisto. Da tempo era stato ...

Advertising

BalcaniCaucaso : Alimentati dall'ondata di caldo estremo e da venti sostenuti, centinaia di #incendi stanno devastando i paesi dell'… - MarcoAlici : RT @MMmarco0: E' IN ARRIVO L'ONDATA DI CALDO PIÙ INTENSA E DURATURA DEGLI ULTIMI ANNI - Thread Massime tra i 38 ed i 48°C, afa notturna co… - infoitinterno : Continua l'ondata di caldo torrido: nella piana di Catania temperature sino a 43 gradi - MarioRo22315926 : RT @Agenzia_Italia: Ondata di caldo africano fino a Ferragosto in tutta Italia - palmiottid : Ondata di caldo africano fino a Ferragosto in tutta Italia -