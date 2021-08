Olimpiadi Tokyo | i sogni di Desalu | medaglia d’oro 4×100 | cittadino italiano per scelta

(Di sabato 7 agosto 2021)ha ottenuto la cittadinanza nel 2012, al compimento dei 18 anni ed è un altro esempio di come la regola vigente adesso in tema di cittadinanza sia perfettamente valida e non escluda diritti a chi possiede i requisiti per la concessione L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Eurosport_IT : ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ??… - CB_Ignoranza : La nazionale canadese femminile di calcio ha appena vinto l’Oro alle Olimpiadi di Tokyo. A segnare il rigore decisi… - Eurosport_IT : Quanto si è goduto questo momento Luigi Busà? ?????? Il Gorilla d'Avola vince la prima storica medaglia d'oro delle O… - lunastorta23 : RT @CB_Ignoranza: La nazionale canadese femminile di calcio ha appena vinto l’Oro alle Olimpiadi di Tokyo. A segnare il rigore decisivo è s… - HidroRayo85 : RT @vaticannews_it: #7agosto Ultime fasi a #Tokyo2020 delle #Olimpiadi. Poco dopo l’apertura, #PapaFrancesco aveva espresso l’auspicio che… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

'Quando abbiamo saputo della cosa, ci siamo staccati subito anche se poi si è scoperto che lui era parte lesa'. L'oro nei 100 metri piani di2020, l'azzurro Jacobs, commenta l'indagine iniziata nel 2019 su un mercato nero di ricettari e farmaci anabolizzanti in cui sarebbe stato coinvolto il suo ex nutrizionista: Giacomo Spazzini. ...13.35 Tantissimi i campioni presenti quest'oggi a, ma spiccano Nikola Karabatic per la Francia e Mikkel Hansen per la Danimarca, due leggende di questo sport, che da oltre dieci anni si ...AGI - E' la Lombardia la locomotiva del miracolo azzurro alle Olimpiadi di Tokyo con 19 medaglie: in quasi un terzo dei 38 allori italiani è coinvolta la regione settentrionale ma la vera sorpresa di ...È un'Olimpiade indimenticabile per l'atletica italiana dopo le ... Proprio La Torre ha parlato un po' di tutto, in conferenza a Casa Italia a Tokyo, godendosi il momento magico della nostra atletica ...