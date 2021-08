Muore giorni dopo il vaccino . Dona gli organi e salva 3 persone

Advertising

NazzarenoMi : RT @Mony83Heart: Ovviamente #nessunacorrelazione ?? Questo è accaduto nella casa accanto a dove lavoro La seconda: Il padre di una amica del… - signornessunoxx : RT @Mony83Heart: Ovviamente #nessunacorrelazione ?? Questo è accaduto nella casa accanto a dove lavoro La seconda: Il padre di una amica del… -

Ultime Notizie dalla rete : Muore giorni

ilGiornale.it

... pochifa l'Indonesia ha superato i 100mila morti totali per Covid - 19, arrivati a 104mila ... La maggior parte delle persone quindiin casa impossibilitata a ricevere le cure adeguate.Mentre la procura di Brescia ha avviato una inchiesta per far luce sulle cause che hanno portato alla morte di Gianluca Masserdotti, 54enne deceduto a giugno 12dopo aver ricevuto la prima ...È morta dopo 6 giorni in ospedale una 18enne che lo scorso 1 agosto era rimasta coinvolta in un incidente in provincia di Arezzo. La ragazza, di Civitella ...Un 54enne bresciano è deceduto dopo essere stato vaccinato con AstraZeneca. Così ha salvato la vita a tre persone ...