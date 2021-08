Green pass per i docenti: sindacati contrari, "presidi controllori" preoccupati (Di sabato 7 agosto 2021) Questa volta non è più solo la Lega, che poi in Consiglio dei ministri ha votato a favore, a ribellarsi al Green pass. Sulle barricate si sono posizionati i sindacati contrari all’obbligo del certificato verde che gli insegnanti devono mostrare per poter lavorare. Altrimenti dopo cinque giorni saranno sospesi e non riceveranno lo stipendio. Ma anche i presidi, che devono fare da controllori, hanno delle riserve per non essere stati consultati e perché non vengono date loro risorse in più per poter svolgere “sempre più compiti che ci vengono richiesti”. A innescare un nuovo scontro adesso ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 7 agosto 2021) Questa volta non è più solo la Lega, che poi in Consiglio dei ministri ha votato a favore, a ribellarsi al. Sulle barricate si sono posizionati iall’obbligo del certificato verde che gli insegnanti devono mostrare per poter lavorare. Altrimenti dopo cinque giorni saranno sospesi e non riceveranno lo stipendio. Ma anche i, che devono fare da, hanno delle riserve per non essere stati consultati e perché non vengono date loro risorse in più per poter svolgere “sempre più compiti che ci vengono richiesti”. A innescare un nuovo scontro adesso ...

