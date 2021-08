Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Grecia: Mitsotakis, massimo sforzo contro gli incendi: (ANSA) - ROMA, 07 AGO - Mentre incendi in v… - iconanews : Grecia: Mitsotakis, massimo sforzo contro gli incendi - CorriereQ : Grecia: Mitsotakis, massimo sforzo contro gli incendi - Luccio79 : RT @Asiablog_it: ??#CLIMA?? La #Grecia è stata colpita dalla peggiore ondata di caldo degli ultimi 30 anni, ha dichiarato lunedì il primo mi… - GaviniGiovanni : @BriHasselmann B. Haßelmann: Le notizie dalla Grecia e dalla Turchia sono scioccanti. Si chiede all'Europa e alla G… -

Ultime Notizie dalla rete : Grecia Mitsotakis

ANSA Nuova Europa

Mentre incendi in varie parti dellacontinuano a divampare, e sui monti Parnitha si combatte con roghi che si riaccendono e la crescente forza del vento, il premier ellenico Kyriakossi è recato stamane al Centro di ...... ha affermatofacendo così anche riferimento alle due vittime degli incendi registrate ieri in. Come evidenziato dalla stampa locale, quelli che bruciano insono gli incendi ...Mentre incendi in varie parti della Grecia continuano a divampare, e sui monti Parnitha si combatte con roghi che si riaccendono e la crescente forza del vento, il premier ellenico Kyriakos Mitsotakis ...Incendi in varie parti della Grecia continuano a divampare e sui monti Parnitha si combatte contro i roghi che si riaccendono e contro la crescente forza del vento.