Giulia e Sangiovanni si sono lasciati? L’amore oltre la lontananza (Di sabato 7 agosto 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giulia e Sangiovanni vivono la loro storia d’amore, ma la distanza si fa sentire. Come vanno le cose tra la coppia più amata dal pubblico? Giulia e Sangiovanni formano una delle coppie dello spettacolo tra le più belle ed amate. Giovani e romantici, i due si sono conosciuti tra i banchi del noto talent show di Leggi su youmovies (Di sabato 7 agosto 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.vivono la loro storia d’amore, ma la distanza si fa sentire. Come vanno le cose tra la coppia più amata dal pubblico?formano una delle coppie dello spettacolo tra le più belle ed amate. Giovani e romantici, i due siconosciuti tra i banchi del noto talent show di

Advertising

_guess_who___ : Comunque anche se fuori tema,ci tengo a dire che da quando seguo Sangiovanni e Giulia ho preso più pali che in tutta la mia vita. - heyitsjustleti : il rapporto che ha rudy con giulia e sangiovanni mi rende soft è bellissimo ?? - isa_34 : RT @la_pesantezza: In viaggio, metto su radio 105, Malibu, appena finisce il buon speaker dice: “Era Sangiovanni, avete fatto la coreografi… - TamaraR69846808 : RT @la_pesantezza: In viaggio, metto su radio 105, Malibu, appena finisce il buon speaker dice: “Era Sangiovanni, avete fatto la coreografi… - Giada50831734 : RT @la_pesantezza: In viaggio, metto su radio 105, Malibu, appena finisce il buon speaker dice: “Era Sangiovanni, avete fatto la coreografi… -