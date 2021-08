Covid: Marche; 221 positivi in 24h ma - 2 ricoveri (49) (Di sabato 7 agosto 2021) Nelle Marche 221 positivi rilevati (incidenza su 10mila abitanti di 77,39), due ricoverati in meno (49) e zero decessi (il totale resta 3.041) nelle ultime 24ore. Lo comunica il Servizio Sanità della ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 7 agosto 2021) Nelle221rilevati (incidenza su 10mila abitanti di 77,39), due ricoverati in meno (49) e zero decessi (il totale resta 3.041) nelle ultime 24ore. Lo comunica il Servizio Sanità della ...

Advertising

zazoomblog : Covid: Marche; 221 positivi in 24h ma - 2 ricoveri (49) - #Covid: #Marche; #positivi #ricoveri - ansa_marche : Covid: Marche; 221 positivi in 24h ma -2 ricoveri (49) - lanuovariviera : Covid, calano i ricoveri negli ospedali delle Marche. Stabili le terapie intensive - YouTvrs : Covid Marche, nuovi picco di #Contagi - - eleitaliana : RT @AnsaMarche: Covid: Marche; 221 positivi in 24h ma -2 ricoveri (49). Situazione stabile Intensiva e Semintensiva. Nessun decesso https:/… -