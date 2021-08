Advertising

RaiNews : Manifestazioni in Francia #COVID19 - zazoomblog : Covid oggi Francia: aumentano i ricoveri altri 32 morti - #Covid #Francia: #aumentano #ricoveri - giornaleradiofm : Approfondimenti: Covid: Francia, ancora in aumento le terapie intensive: (ANSA) - PARIGI, 07 AGO - Il numero di ric… - iconanews : Covid: Francia, ancora in aumento le terapie intensive - vendutoschifoso : RT @AlessandroCere7: infermiera e chirurgo #Francia 'Ci chiediamo dove siano i pazienti COVID che dovrebbero sopraffare i nostri servizi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Francia

ANSA Nuova Europa

Il numero di ricoveri in terapia intensiva incontinua ad aumentare: oggi ne sono stati registrati oltre 1.500, rispetto ai meno di 1.000 di dieci giorni fa, secondo i dati pubblicati dalla sanità pubblica. Con 136 nuovi ricoveri in 24 ......le persone ricoverate per infezione dasono 8.425 La quarta ondata di contagi da coronavirus continua a propagarsi in. Attualmente, le persone ricoverate per un'infezione da- 19 ...Il consumo di combustibili fossili va ridotto drasticamente, al più presto. Restano da verificare le conseguenze sociali | Editoriale di Federico Fubini per il Corriere ...Il numero di ricoveri in terapia intensiva in Francia continua ad aumentare: oggi ne sono stati registrati oltre 1.500, rispetto ai meno di 1.000 di dieci giorni fa, secondo i dati pubblicati dalla sa ...