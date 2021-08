Covid, allarme dei pediatri Usa: nei bambini +85% casi in una settimana (Di sabato 7 agosto 2021) Negli Stati Uniti è allarme Covid - 19 tra i bambini. In una settimana, dal 22 al 29 luglio, i casi tra i più piccoli sono aumentati dell'85% rispetto alla settimana precedente, raggiungendo quota 71. Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 7 agosto 2021) Negli Stati Uniti è- 19 tra i. In una, dal 22 al 29 luglio, itra i più piccoli sono aumentati dell'85% rispetto allaprecedente, raggiungendo quota 71.

Argentina: Covid, restrizioni allentate con l'eccezione delle aree di allarme epidemiologico Entrano in vigore a partire da oggi in Argentina le nuove misure di contenimento del coronavirus, meno restrittive. I provvedimenti ...

