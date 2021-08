Brave and Beautiful, spoiler turchi: il piano di Cahide è in pericolo? (Di sabato 7 agosto 2021) Brave and Beautiful spoiler turchi con nuovi colpi di scena e un tranello che forse sta per essere scoperto. La mossa di Cahide spoiler Brave and Beautiful dalla turchia che danno una visione molto chiara di quello che sta per accadere. Noi siamo rimasti agli intrighi e alle vendette contro Cesur, ma in seguito qualcosa minerà anche il piano di Cahide. Hulya vive a casa di Cahide e ci sono chiare possibilità che qualcuno possa scoprire la verità sulla gravidanza. Ricordiamo infatti che ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 7 agosto 2021)andcon nuovi colpi di scena e un tranello che forse sta per essere scoperto. La mossa dianddallaa che danno una visione molto chiara di quello che sta per accadere. Noi siamo rimasti agli intrighi e alle vendette contro Cesur, ma in seguito qualcosa minerà anche ildi. Hulya vive a casa die ci sono chiare possibilità che qualcuno possa scoprire la verità sulla gravidanza. Ricordiamo infatti che ...

Advertising

asharevich : RT @redazionetvsoap: #Braveandbeautiful #anticipazioni La #trama di #lunedì #9agosto - infoitcultura : “Brave and Beautiful”, le anticipazioni: il piano di Cahide contro Korhan - bordongay : RT @SuperheroMethod: Some less common Pietà posed covers: Catman Comics 31 (1946) Aquaman 37 (Nov 1967) Brave and the Bold 84 (April 1969)… - LanoomAES : RT @SuperheroMethod: Some less common Pietà posed covers: Catman Comics 31 (1946) Aquaman 37 (Nov 1967) Brave and the Bold 84 (April 1969)… - SuperheroMethod : Some less common Pietà posed covers: Catman Comics 31 (1946) Aquaman 37 (Nov 1967) Brave and the Bold 84 (April 196… -