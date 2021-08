Velázquez e la “Venere allo Specchio” | unico nudo femminile del pittore

(Di venerdì 6 agosto 2021), uno dei più importanti pittori europei di sempre, è tra i massimi esponenti del Barocco. Le sue opere sono state fonte di ispirazione per importanti artisti che lo hanno seguito nel corso dei secoli, da Goya a Picasso. Oggi cade l’anniversario della sua morte e noi gli dedichiamo un focus concentrandoci su un’opera forse poco conosciuta ma un unicum magistrale nella straordinaria produzione artistica di questo grande maestro dell’arte., naturalista convinto, uno degli artisti più rappresentativi dell’epoca barocca e un grande ritrattista, è conosciuto soprattutto per il celebre quadro de “Las Meninas”. Molto ampia è però la sua ...

LuciaPagnozzi : RT @Giorgio51589046: Fui altro; l'Orrore che splende. Avevo febbri che non erano Morte nelle vene, e Venere brulicava il mio petto: il suo… - giusyfleres : Venere e Cupido, o conosciuto anche come Venere allo specchio, è un dipinto a olio su tela di Diego #Velázquez, dat… -

Ultime Notizie dalla rete : Velázquez Venere

A ragion veduta

I grandi successi di DiegoDopo il secondo soggiorno in Italia arriva però per lui il ... Infatti, riesce ad evitare la censura messa in atto dall'Inquisizione realizzando il nudo '...... "Animal Shoes"); Italia (Marco Rossi, sul tema "Vegetal Shoes"); Messico (Alberto Jose Nava Tassinari "Once upon a time? the shoes"); Messico (Miguel Jacobo Reyna Gomez, " Grande bellezza: da...