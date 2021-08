Twitter permetterà di aggiungere due co-conduttori agli Spaces (Di venerdì 6 agosto 2021) (foto: Pavlo Gonchar/Sopa Images/LightRocket via Getty Images)Il 3 agosto Twitter ha detto addio ai Fleet, la sua versione delle Storie, per continuare a puntare sugli Spaces, le stanze audio sul modello di Clubhouse che l’azienda fondata da Jack Dorsey ha introdotto l’anno scorso. Dopo un test limitato Twitter ha allargato la funzionalità a chiunque abbia almeno 600 follower a maggio. Ora il social offre a chi ospita uno Space la possibilità di aggiungere due co-conduttori, che si possono collegare tramite un sistema di inviti. Gli spazi potranno così avere un host principale, due co-host aggiuntivi e ... Leggi su wired (Di venerdì 6 agosto 2021) (foto: Pavlo Gonchar/Sopa Images/LightRocket via Getty Images)Il 3 agostoha detto addio ai Fleet, la sua versione delle Storie, per continuare a puntare sugli, le stanze audio sul modello di Clubhouse che l’azienda fondata da Jack Dorsey ha introdotto l’anno scorso. Dopo un test limitatoha allargato la funzionalità a chiunque abbia almeno 600 follower a maggio. Ora il social offre a chi ospita uno Space la possibilità didue co-, che si possono collegare tramite un sistema di inviti. Gli spazi potranno così avere un host principale, due co-host aggiuntivi e ...

Advertising

RaiCultura : ? “Il rock non eliminerà i tuoi problemi. Ma ti permetterà di ballarci sopra'. PETE TOWNSHEND #CondividiLaCultura… - GiovaGol92 : RT @MattPetcoke: @TheCalippOne Interismo: 'Vedrai che Oaktree bloccherà ogni cessione, anzi acquisterà grandi giocatori non permetterà che… - TheCalippOne : RT @MattPetcoke: @TheCalippOne Interismo: 'Vedrai che Oaktree bloccherà ogni cessione, anzi acquisterà grandi giocatori non permetterà che… - MattPetcoke : @TheCalippOne Interismo: 'Vedrai che Oaktree bloccherà ogni cessione, anzi acquisterà grandi giocatori non permette… - LegaRegioneLomb : Associazioni #Fondiarie. #Pedrazzi (Lega): “In Bilancio #regionale uno stanziamento ne permetterà la costituzione e… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter permetterà Apple scansiona il tuo iPhone per salvare i minori. Ma la privacy ? Come ha sottolineato su Twitter Matthew Green , docente e crittografo presso la John Hopkins ... Green ha aggiunto: " Anche se vuoi credere che Apple non permetterà che questi strumenti vengano ...

Latera, domani l'inaugurazione del nuovo impianto di calcio a 5 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email Print Telegram Domani 7 Agosto alle ore 11:00 alla presenza della ... E' un risultato molto importante per il nostro territorio che permetterà ai giovani di ...

Twitter permetterà di aggiungere due co-conduttori agli Spaces Wired.it Come ha sottolineato suMatthew Green , docente e crittografo presso la John Hopkins ... Green ha aggiunto: " Anche se vuoi credere che Apple nonche questi strumenti vengano ...FacebookPinterest WhatsApp Email Print Telegram Domani 7 Agosto alle ore 11:00 alla presenza della ... E' un risultato molto importante per il nostro territorio cheai giovani di ...