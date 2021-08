Tragedia in kayak | addio a Lucio Mazza | «Un maestro | quella era la “sua” discesa»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia kayak

BergamoNews.it

La vittima si chiama Lucio Mazza: era in compagnia di un allievo che ha cercato invano di soccorrerloAncora è tutto in fase di accertamento per ricostruire l'esatta dinamica della. ... Era un'appassionata di escursionismo, amava il, l'esplorazione, le attività all'aperto e la fotografia.Tragedia nel pomeriggio di oggi a Olmo al Brembo, dove un kayak si è ribaltato nel fiume e una persona è morta. L’allarme è scattato verso le 17, quando l’amico che era con la vittima dopo aver tentat ...Olmo al Brembo. Un’escursione con il kayak si è trasformata in tragedia nelle acque del fiume Brembo. A perdere la vita un istruttore di 52 anni, Lucio Mazza, esperto della disciplina. Il dramma si è ...