Traffico Roma del 06-08-2021 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 6 agosto 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione code per lavori sono segnalate sul tratto Urbano della A24 tra via Filippo Fiorentini e Viale Palmiro Togliatti direzione raccordo è proprio sul raccordo si rallenta in carreggiata esterna tra via Pontina in via Ardeatina trafficata la via Ardeatina con rallentamenti da via della Falcognana al Divino Amore direzione centro Eda via di Castel di Leva Divino Amore direzione fuoria Trastevere rallentamenti per incidente in Viale delle Mura Portuensi angolo Largo Bernardino da Feltre code poi sulla-napoli sono segnalate tra Tivoli e Valmontone direzione Napoli per i dettagli di queste ...