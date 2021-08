Tokyo 2020 | tutti gli italiani in gara alle Olimpiadi | il programma completo

(Di venerdì 6 agosto 2021)gliindi. Dal 21 luglio all’8 agosto grande attesa per i Giochi Olimpici giapponesi: l’Italia arriva con grande aspettative e vuole fare il pieno di medaglie. Di seguito ile gli orari di tutte le gare deglisuddivisi giorno per giorno per non perdervi davvero nulla di quello che accadrà in Giappone: Sportface.it ci sarà con due inviati, contenuti esclusivi per farvi vivere in prima persona la manifestazione più importante del pianeta a livello sportivo. I RISULTATI ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : CAPOLAVORO! MASSIMO HAI FATTO UN CAPOLAVORO! ?????? Stano vince la 20km di marcia davanti ai giapponesi Ikeda e Yaman… - Eurosport_IT : Terza medaglia d'oro nell'atletica a Tokyo 2020: eguagliato il record di Los Angeles 1984 ???????????… - AiseStampa : Leggi l'articolo nel nostro sito: - il_laocoonte : @fattoquotidiano olimpiadi Atlanta 1996 Nigeria 2 ori 1 argento 3 bronzi #Tokyo2020 Nigeria 1 argento 1 bronzo Atla… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Record storico di medaglie A tre giorni al termine delle Olimpiadi di, l'Italia mette in cassaforte ben 38 medaglie : 10 d'oro, 10 d'argento e 18 di bronzo. Mai nella storia lo sport ...L'ultimo è arrivato nella staffetta 4x100. Gradino più alto del podio anche per Palmisano nella marcia e Busà nel karate Altre tre medaglie d'oro per l'Italia a. L'ultima è arrivata nella staffetta 4x100 con Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu che hanno vinto la finale con il tempo di 37''50. Gradino più alto del podio ...L’emozione è tanta. Ma l’azzurro concentra tutto in poche parole: " È stata una figata pazzesca, sono felicissimo non solo per me, ma per tutto lo staff. È stato un anno difficilissimo, un giorno ve l ...Chi corre sa che ci vogliono polmoni solidi e gambe forti. Ma chi corre, come Filippo, sa che ci vuole testa. Ai Giochi di Tokyo 2020, su i suoi 100 metri si ferma in semifinale. Accanto a lui, ...