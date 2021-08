Tokyo 2020 | Palmisano oro marcia 20 km donne

Leggi su italiasera

(Di venerdì 6 agosto 2021) Antonellaha vinto la medaglia d’oro nella20 km alle Olimpiadi di. E’ l’ottavo oro per la spedizione azzurra ai Giochi e la 36esima medaglia totale: eguagliato il medagliere record di Los Angeles 1932 e Roma 1960. Al Sapporo Odori Park la 32enne atleta pugliese ha tagliato il traguardo in 1h29’12, davanti alla colombiana Arenas, 1h29’37”, e alla cinese Liu, bronzo in 1h29’57”. La neo olimpionica aveva chiuso ai piedi del podio la sua precedente partecipazione olimpica a Rio 201 L'articolo proviene da Italia Sera.